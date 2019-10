Moon Watch Party, a Villa Filippina gli spettacoli in 3D dedicati alla luna

L’International Observe the Moon Night è una iniziativa promossa, a livello mondiale, da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori. Nel team promotore della InOMN sono coinvolti la NASA ed altre importanti istituzioni come, EU-Universe Awareness, Lunar and Planetary Institute, NASA Lunar Science Institute. In Italia da alcuni anni l’appuntamento è promosso da INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica – e UAI - Unione Astrofili Italiani, Planetari e Osservatori Astronomici.

Sabato 5 Ottobre il Planetario di Palermo (Piazza San Francesco di Paola 18), che da oltre 10 anni in occasione dell'evento, organizza diverse attività, propone una serata rivolta ai bambini e agli adulti, con spettacoli sotto la cupola e osservazioni, con foto, ai telescopi dai giardini della villa. Si inizierà alle 19:30 con il primo turno di visite con spettacoli in 3D sotto la cupola dedicati alla Luna dalla genesi all’evoluzione e al suo rapporto con la Terra, uno spettacolo adatto a tutti (Ticket adulti 5,00 – bambini € 3,00. Capienza 60 posti a turno.

Turni previsti ogni 45 minuti. Ultimo turno alle 22:30). A seguire, osservazioni ai telescopi posizionati nell’area esterna con alcuni operatori che spiegheranno le varie fasi di osservazione e daranno a tutti la possibilità di scattare una foto direttamente dall’oculare del telescopio. All’interno della Villa è presente una installazione che riproduce una copia del modulo Lunare (LEM) che toccò il suolo lunare nel 1969, i partecipanti al percorso adulti e bambini potranno salire all’interno dell’abitacolo e simulare per alcuni minuti una missione con l’ausilio di una installazione video-sonora.

Il programma

Turni al Planetario ore 19:30 / 20:15 / 21:00 / 21:45 / 22:30 (consigliata la prenotazione)

Osservazioni ai telescopi a partire dalle ore 20:00

Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale.