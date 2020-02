A Monreale prosegue la rassegna cinematografica dedicata a Franco e Ciccio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Evento a Monreale dedicato a Franco e Ciccio,il 18 febbraio alle ore 10 con la rassegna cinematografica dedicata ai due comici alla presenza di studenti e cittadini che vorranno assistere alla proiezione del terzo film in programma "I figli del leopardo" del 1965 per la regia di Sergio Corbucci.L'evento patrocinato dal comune di Monreale insieme all'assessore alla cultura Rosanna Giannetto e all'assessore ai beni culturali Ignazio Davi' si terrà presso la Casa Cultura Santa Caterina.La cinerassegna dal titolo "Franco e Ciccio... comici si nasce" nata da un idea di Giuseppe Moschella e​ diretta da Giuseppe Li Causi storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che si è speso negli ultimi anni per un loro giusto riconoscimento con l’intitolazione di una piazza e la creazione di un museo interamente dedicato ai due comici a Palermo.