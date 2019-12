Mondo sposi 2020 alla Fiera del Mediterraneo

Quattro giorni dedicati al mondo degli sposi. All’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo dal 3 al 6 gennaio 2020 si svolgerà la nuova edizione di “Mondo Sposi” organizzata da Medifiere. Un evento all’insegna dell’eleganza e del buon gusto, con una fiera specializzata nel settore del wedding. La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 3 gennaio alle 18 (l’ingresso della Fiera sarà garantito già a partire dalle 16) alla presenza del presidente della Sesta Commissione del Comune Ottavio Zacco e dei rappresentanti di Medifiere.

Con ingresso gratuito, tutti potranno ammirare e conoscere le ultime tendenze in fatto di cerimonie e matrimoni. Tutto sugli abiti da sposa e sposo più belli, ma anche abiti da cerimonia, addobbi floreali, trucco e acconciature, bomboniere e partecipazioni, location per il ricevimento, fotografia e video, fedi, gioielli, band musicali, noleggi auto e agenzie di viaggio, tutto quello che serve insomma per rendere perfetto il giorno del matrimonio. I futuri sposi potranno avvalersi dell’esperienza e della professionalità di numerosi wedding planner che sapranno guidare i giovani nelle scelte giuste. E accanto alle aree espositive, saranno allestiti spazi dedicati alle sfilate di abiti da sposa e da cerimonia con particolare riferimento alla valorizzazione delle sartorie. In passerella, allestita per l’occasione all’interno del padiglione, sfileranno le modelle di “Fashion Models Group” con abiti di stilisti emergenti e noti marchi di atelier presenti in Fiera. In occasione dell’inaugurazione sarà presentato il calendario 2020 Miss Volto Italy.

Orari apertura Fiera

Venerdì 3 gennaio dalle 16 alle 23

Sabato 4 gennaio dalle 16 alle 24

Domenica 5 gennaio dalle 16 alle 24

Lunedì 6 gennaio dalle 16 alle 23