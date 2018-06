Lo Street Workout "invade" Mondello, il fitness diventa itinerante

Un'onda colorata ieri pomeriggio ha "invaso" pacificamente Mondello. Lo Street Workout, evento nato dall'unione tra la passione per lo sport e la voglia di valorizzare i luoghi simbolo della città, ha fatto tappa nella borgata marinara. Dotati di cuffie wireless attraverso le quali hanno ascoltato le indicazioni di istruttori qualificati e noti in città come Gabriele Zummo, Lorenzo Padalino, Piero Fontana, Pietro D'Angelo e Claudio Bentinvenga., decine di allievi hanno fatto esercizio in modo "itinerante".

L'evento di Mondello, organizzato da Alessandro Butera e Iolanda Piscitello (partner ufficiali di street workout Italia), è solo uno dei tanti appuntamenti per portare l'allenamento in strada tra piazze e monumenti.