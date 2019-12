Natale al mare nel nome dello sport, a Mondello arriva il Christmas sup e il windsurf race

Potevamo fermarci a L'Ombelico del Mondo SUP Race, del 29 settembre, ma a noi piace l'azione e vivere a pieno il nostro splendido golfo per questo insieme all’Albaria Mondello Beach abbiamo dato vita a due giorni di gare invernali, sup e windsurf.

Il sup è uno sport che consente di vivere il mare in ogni sua condizione ed è uno sport che permette anche a chi si approccia da poco a questo mondo di divertirsi, il windsurf richiede un minimo di conoscenza di base ma grazie all’Albaria Mondello Beach potrete imparare ad andare facilmente!

Il 21 e 22 dicembre vi proponiamo un altra fantastica gara di sup nella splendida cornice di Mondello e una regata di windsurf. Le gare saranno aperte a tutti, ci sarà una categoria Junior una categoria Amatoriale e una categoria Élite per il sup e una categoria unica per il windsurf. Saremo ospiti dell'Ombelico del Mondo di Mondello anche questa volta.

Si svolgeranno due tipologie di gare per il sup: una Technical Race sabato 21 e una Long Distance domenica 22. Per il windsurf invece si svolgerà una gara sabato 21. Nel SUP verranno premiate le classifiche Overall (la sommatoria delle due prove) e nel windsurf verranno premiati i primi tre classificati.