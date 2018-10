Vittorio Sgarbi, Ficarra e Picone, Lorenzo Fragola e tanti altri ospiti dal 10 al 12 ottobre in giro per la città

Dal 10 al 12 ottobre Panorama d'Italia, il tour del newsmagazine Panorama, raggiunge Palermo con 16 eventi gratuiti e aperti a tutti: incontri esclusivi con personaggi famosi della musica, arte, cinema, economia, cultura, politica e gastronomia.

Si comincia con Vittorio Sgarbi che in veste di “cicerone” d’eccezione, condurrà una lezione d’arte alla scoperta dei tesori nascosti di Palermo nel Real Teatro di Santa Cecilia le e si prosegue con il “walking tour nella città segreta”, un tour inedito che porta tutti i partecipanti a spasso tra le bellezze nascoste di Palermo con guide autorizzate e in location generalmente chiuse al pubblico. Piera Detassis (Direttrice di Ciak) intervisterà il duo comico Ficarra e Picone mentre Lorenzo Fragola si racconterà ai microfoni di Panorama in un’ esclusiva intervista con Gianni Poglio (Giornalista di Panorama). L’On. Maria Chiara Gadda con Focus ci aiuterà a fermare lo spreco alimentare e con lo chef Tony Lo Coco assaporeremo la tradizionale cucina palermitana. Inoltre Giuseppina Torregrossa ci presenterà il suo libro “Il basilico di Palazzo Galletti”.

Per aiutare i più giovani a trovare il proprio percorso formativo e professionale Panorama, con Hrc Group, ci consegnerà nelle mani dei Responsabili del personale delle aziende più importanti locali e nazionali. Il sindaco Leoluca Orlando commenterà la ricerca “Palermo, una città allo specchio” realizzata da Inthera su lavoro, aspettative e valori palermitani mentre il governatore della Sicilia Nello Musumeci risponderà alle domande dei cittadini; e ancora convegni sull’economia locale e lo sviluppo del territorio moderati da Nicola Porro, Oscar Giannino e Sergio Luciano.

Tre giorni di eventi gratuiti per tutti a cui è possibile partecipare iscrivendosi qui.

Per il palinsesto completo visita il sito panoramaditalia.it