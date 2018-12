Modigliani multimedia experience: concerti, cultura, panettoni e sconti aspettando il Natale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Modigliani Les Femmes Multimedia Experience: in occasione delle festività, concerti, presentazioni di libri, degustazione di panettone Fiasconaro e sconto ai clienti Trenitalia.

Concerti, presentazioni di libri, degustazione di panettone Fiasconaro dal 9 dicembre al 6 gennaio, e spettacoli collaterali nel periodo a partire dal prossimo 8 dicembre per coloro che visiteranno la mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience”. Inoltre, una partnership con Trenitalia che permetterà, ai clienti delle tratte regionali, che si muoveranno in treno per ammirare l’esposizione, di usufruire di uno sconto sul biglietto d’ingresso alla mostra, € 8 anziché 12. Per ottenere l’agevolazione basterà esibire al botteghino un biglietto di corsa semplice o abbonamento regionale valido per raggiungere Palermo il giorno stesso l’ingresso alla mostra. L’offerta non è cumulabile con altre in corso.

Palazzo Bonocore ospiterà 4 concerti: 20 dicembre ore 19 Quartetto Sax Brothers; 8 gennaio ore 18 Quartetto Sax Brothers; 13 gennaio ore 11 Quartetto di chitarre; 20 gennaio ore 11 Violoncello e lettura dalla "Follia nell'Arte" di Gino Pantaleone. Palazzo delle Aquile, invece, sarà la location per presentare due libri: primo ppuntamento con Sarà Favarò, autrice di “Santi e dei” (Tipheret gruppo Bonanno Editore) il 20 dicembre alle 17 a Sala delle Lapidi, il 29 dicembre sempre alle 17 sarà la volta di Ignazio Licata, autore di “Complessità”.

Continua il successo tra il pubblico e i tanti curiosi dell’esposizione multimediale, inaugurata lo scorso 3 novembre a palazzo Bonocore, dedicata al pittore livornese – organizzata da organizzazione Navigare Srl, curata da Alberto D’Atanasio, in collaborazione con l’Istituto Amedeo Modigliani, nell’ambito delle manifestazioni di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 - a cui si aggiungono le opere meravigliose della “stanza segreta”, due della quali attribuibili ad Amedeo Modigliani – Jeanne e Hannelore – e tre opere di amici di Modigliani, Maurice Utrillo, Joseph Fernand Henry Leger, Giovanni Fattori.

Ecco gli orari in vista delle festività: 24 e 31 dicembre 10-18; 25 e 26 dicembre 10-20,30; 1 e 6 gennaio 10-20,30. Mostra fino al 31 marzo 2019 - Orari: dal lunedì (lunedì mattina chiusura pomeridiana con apertura ore 14) al giovedì e la domenica 10 - 20.30; Venerdì e sabato 10 - 22.30 (ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura). Produzione: Navigare Srl - info: 345/2750787 (info@navigaresrl.com). Biglietti – Intero: € 12; Ridotto: € 10 per over 65 anni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale docente ed educativo Ministero Pubblica Istruzione; € 8: universitari, ragazzi fino a 18 anni e convenzioni; € 5: visita scuole. Gratuità: bambini fino a 8 anni, disabili con accompagnatori. La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario di chiusura.