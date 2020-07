La moda del futuro: sostenibilità, tecnologia e manifattura urbana in un webinar

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 22 luglio ore 12.00 - 13.00 incontro con i designers italiani che hanno raccolto e vinto la sfida lanciata dal progetto ReFream. Re-Fream è un progetto di ricerca collaborativa in cui gli artisti e i designer selezionati collaborano con una comunità di scienziati per ripensare il processo di produzione del settore della moda.

L'obiettivo è sviluppare nuovi concetti per il futuro della moda attraverso nuovi processi ed una nuova estetica che sia inclusiva e sostenibili. Gli artisti premiati riceveranno una sovvenzione di 55.000 euro. La call per partecipare scade il 30 settembre 2020 ed è visionabile sul sito. In occasione dell'apertura della seconda call del progetto ReFREAM, Giulia Tomasello, Fabio Molinas, Emanuela Corti e Ivan Parati, racconteranno la loro esperienza di 9 mesi di co-creazione con gli Hub di Berlino, Linz e Valencia.

Interverrà come Keynote Giusy Cannone CEO del Fashion Technology Accelerator di Milano. Il webinar è destinato a designer, creativi, artisti, appassionati di tecnologia e additive manifacturing, economia circolare e sostenibilità. Qua la registrazione per partecipare all'webinar.