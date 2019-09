Mix Contest Italy Tour, la drink experience alcolica sbarca all'Nh Hotel Palermo

Mix Contest Italy Tour riparte da Palermo, venite ad assaggiare i migliori cocktail d'Italia! Mix Contest è una competizione tra cocktail bar, ognuno dei quali rappresentato dal proprio bartender o barlady di riferimento.

Durante la gara, i bartender in gara si sfidano nella preparazione di due cocktail ciascuno. A differenza della maggior parte dei contest di questo tipo, tuttavia, ad assaggiare i drink e a esprimere il proprio voto non sarà solo una giuria tecnica ma tutti i partecipanti all’evento. I voti, al termine della serata, si sommeranno e decreteranno il vincitore di ogni tappa che accederà di diritto alla finale nazionale.

La data di Palermo è la prima del tour 2019 che girerà l'Italia alla ricerca del migliori cocktail bar del Paese! Ecco i cocktail bar della Sicilia che si sfideranno giovedì 12 settembre all'nH Hotel Palermo

Mak Mixology con Matteo Bonandrini

Mazzini 30 Taverna con Flavio Giamporcaro

Chiosco - Mediterranean Bar & Restaurant con Marianna Guastella

Rita con Fabrizio Candino

Finger - Mixology, wine and more con Otello Insinna

Highlander Pub Piazza Armerina e Antica Corte dei Bottari con Emilio Scroppo Riccardo Scroppo

La Marinara con Salvatore Maggio

Bohème con Salvatore Longo

L’accompagnamento gastronomico sarà curato dagli chef del Ristorante dell’Hotel. Ogni tappa vedrà come teatro della competizione gli Hotel di NH Hotel Group, partner ufficiale del Mix Contest Italy Tour insieme a Velier. La gran finale, che decreterà il miglior cocktail bar d’Italia, si terrà nell’aprile del 2020 all’nH Roma Villa Carpegna. Ognuno deve fare la sua parte, per quanto piccola sia. Per questo, per contribuire a combattere la piaga della plastica, sempre più grave per il nostro Pianeta, Mix Contest Italy Tour sarà un evento completamente plastic free.