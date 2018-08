Stella dello Stretto, le miss sfilano a San Cipirello per una notte tra moda e glamour

Una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza quella che si terrà sabato 4 agosto alle ore 20:30 a piazza Madrice a San Cipirello. La tappa di selezione del concorso nazionale Miss Stella dello Stretto, ideato dall’associazione Brutium Eventi, sarà organizzato da Asd Free Time di Giulio Valenti con la collaborazione di Francesca Campagna che si occuperà del make-up e delle acconciature delle ragazze.

Le candidate al titolo, di età compresa tra i 15 e i 26 anni, daranno prova del loro charme e della loro bellezza dinanzi ad una giuria che decreterà la più bella. Le ragazze sfileranno in costume, abiti casual e in elegante, in una cornice d’eccezione e di grande fascino: la scalinata della chiesa Maria Santissima Immacolata alla Madrice. Le vincitrici delle tappe di selezione si aggiudicheranno la finale che si svolgerà il 30 agosto a Reggio Calabria. La tappa di San Cipirello sarà presentata da Cosimo Cucchiara e dalla giornalista Anna Cane.

Miss Stella dello Stretto, un trampolino di lancio per entrare nel mondo della moda e dello spettacolo, darà l’opportunità a tante ragazze di farsi conoscere ed apprezzare. Una serata, ricca di fascino e tanto glamour, all’insegna della bellezza e dell’eleganza, da non perdere.