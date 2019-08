Miss ragazza cinema Ok, a Godrano l'evento per chi sogna il mondo dello spettacolo

Miss Ragazza Cinema Ok e Miss Godrano 2019: sabato 24 agosto a Godrano un grande evento per chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo.

Una grande serata che potrebbe aprire le porte del successo a qualche giovane siciliana. Un evento speciale, quello in programma alle 21 di sabato 24 agosto in piazza Aldo Moro, a Godrano, dove si celebrerà “Miss Ragazza Cinema Ok”, manifestazione promossa dall’Accademia Italia Film / Tour del Principe, operante da anni nel settore dei concorsi di bellezza e che - grazie al suo presidente, il Cav. Prof. Giuseppe Gaudenzi e alla direttrice artistica, la dott.ssa Concetta Abruzzo - offre un trampolino di lancio per le belle e giovani aspiranti alla carriera nel mondo del cinema, della moda e dello spettacolo.

Un appuntamento atteso da molti, quello romano, che avrà anche Godrano tra le tappe di prestigio, dal momento che sabato prossimo sfileranno ragazze e junior pronti a contendersi il podio per Cinecittà World, in programma a settembre nella Capitale. Non finisce, però, qui perché il Comune in provincia di Palermo trepida per un altro momento della serata durante la quale sarà eletta Miss Godrano, prima edizione di una manifestazione che promette di andare lontano.

Ricca la serata non solo dal punto di vista della passerella sulla quale le aspiranti miss dovranno dare il meglio di se stesse, ma anche per quel che riguarda le performance artistiche in programma. Tanti, infatti, gli ospiti: il cantautore siciliano Sabù Salvatore Alaimo, il cantautore e da tempo anche missionario laico Rino Martinez, il pop lirico Gianluca Compagno, la cantante Alice Gruttadaura "DonnAlice", il giovane attore Alessandro Alicata. Ognuno di loro regalerà momenti artistici che renderanno speciale questo evento, facendo respirare a tutti i presenti la parte magica dello star system.

Del ritmo da dare alla serata si occuperanno anche le presentatrici: Giusy De Blasi e Vera Ribaudo. Madrina della serata, invece, sarà la modella Francesca Campagna. Un grande compito dovrà, quindi, assolvere la giuria, presieduta dalla dott.ssa Concetta Abruzzo, Ragazza Cinema Ok Italia, della quale faranno parte: Federico Toscano; il sindaco di Godrano, Epifanio Mastropaolo; il criminologo Nunzio Giangrande; ill direttore artistico Salvilio De Filippo; il dott. Salvatore Alicata. Presenza straordinaria in giuria del supervisore nazionale di Ragazza Cinema Ok Italia, il Cavaliere. Prof. Giuseppe Gaudenzi.

Un evento, dunque, con tanti elementi, reso possibile da “Arte & Cinema - Hair Fashion Vip” in collaborazione con l’associazione “Il Nostro Quartiere”, con il patrocinio del Comune di Godrano che, grazie al suo primo cittadino, sta dando ai propri cittadini la possibilità di vivere momenti unici che rimarranno vividi nel tempo. Importante anche il sostegno concreto di alcune realtà produttive del territorio come: Ecol Group, ristorante “La Mattanza”, autocarrozzeria dei F.lli Indemburgo, Avpc. La partecipazione alla serata è gratuita e aperta a tutti.