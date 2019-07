Collesano, i più belli e le più belle in passarella: al via Miss e Mister Moda Acanthus

Il concorso “Miss Moda Acanthus”, giunto alla sua 5° edizione, ritorna a Collesano con una importante novità: quest’anno, infatti, a sfilare saranno non soltanto le ragazze che si caratterizzano sempre per la loro delicata bellezza, ma, per la prima volta, ci sarà anche il concorso dedicati ai ragazzi, che premierà il Mister Moda Acanthus 2019.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Fashion Models Group di Luca Rasa e Alessia Fortino, è in programma per il 27 Luglio in piazza Quattro Cannoli alle 21.30: ospite d’eccezione l’artista Francesco Anastasi. Il concorso vuole rendere omaggio alla cultura siciliana e alla ceramica collesanese attraverso le opere realizzate dagli artisti locali Joe Manganello e dalla storica azienda Iachetta.

Alla Sicilia e ai suoi colori è ispirato anche l’abito artigianale cucito magistralmente dalle signore del gruppo “Creattivo” di Collesano, che ogni anno partecipano alla sfilata Acanthus e stupiscono il pubblico con i loro originalissimi abiti. Apriranno la serata (fuori concorso) 40 bambini, tra i 3 e i 12 anni, che si diletteranno a muovere i primi passi in passerella.

Questa sarà anche l’occasione per presentare la nuova collezione moda 2019: a indossare i capi saranno Noemi Loforti (Miss Acanthus 2016), Miryam Graziano (Miss Eleganza 2016), Alessia Parasiliti (Miss Eleganza 2018), Elisa Dispenza (Miss Alleanza 2018), Aurora Alberti (finalista Miss Volto Italy 2018), Rossana Bono (finalista Miss Volto Italy 2018). Presenta la serata Carlo Ippolito.