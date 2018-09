Miss & Mister Città di Palermo 2018, l'evento tra moda e bellezza a Terrasini

Si concluderà domenica 9 settembre dalle ore 21, nella prestigiosa location dell’anfiteatro Villa a Mare di Terrasini in provincia di Palermo, la sesta edizione del tanto atteso concorso di bellezza e talento “Miss & Mister Città di Palermo 2018”.

La kermesse sarà presentata anche quest’anno dall’ artista Christian Carapezza nonché patron del concorso, in compagnia della splendida showgirl Carmen Russo. Inoltresaranno presenti Maurizio Midulla e Barbara Lipari sul palco a co condurre insieme i diversi momenti di questa serata tanto attesa. Più di 90 concorrenti si sono sfidati durante le varie tappe estive per poter arrivare così alla fase conclusiva di questo concorso. Saranno circa 30 le finaliste che si contenderanno l’ambito titolo della Miss più bella della nostra città e 10 i ragazzi in gara per il titolo di “Mister Città di Palermo”. Inoltre una grande novità di quest’anno è la presenza dei “Kids” che, vedrà 20 finalisti di età compresa tra i 4 e i 10 anni, tra maschietti e femminucce, sfidarsi per garantirsi il titolo di “re e reginetta kids” della nostra città.

Oltre la presenza della bellissima ed energica showgirl Carmen Russo ci sarà anche il marito, il coreografo Enzo Paolo Turchi, presenti alla serata con la sua compagnia di danza Energydance, ci regalerà diversi momenti di spettacolo. Presenti inoltre ci saranno ad arricchire il cast degli ospiti direttamente dalla fortunata trasmissione Sicilia Cabaret Davide Tusa alias Mago Plip, il comico Tony Carbone, i neo vincitori del Sicily Talent Show 2018, il trio de I Volovers con il loro tributo a “Il Volo”, il duo alcamese Calandra & Calandra e ancora il gruppo hip hop Freestreets di Maurizio Asciutto della Universum Dance Studio di Palermo. Una serata all’insegna della bellezza e dello spettacolo, prodotta da Studio Trentasei Eventi & Produzioni e patrocinata dal Comune di Palermo e del Comune di Terrasini, direzione casting di Barbara Lipari, direzione organizzativa ed artistica Christian Carapezza. Ingresso gratuito.