Canestri e palloni, il Politeama si trasforma per la 12 ore benefica di minibasket

Duecentocinquanta mini-atleti, dodici società sportive e due campi d’eccezione allestiti proprio davanti al suggestivo Teatro Politeama. Si terrà domani, sabato 15 giugno dalle 9 del mattino, la ‘12 Ore Benefica di Minibasket’ che vedrà l’invasione giocosa di bambini e associazioni nella centralissima Piazza Ruggero Settimo, per l’intera giornata, in quello che si annuncia come l’evento sportivo dell’estate nel capoluogo.

L’intero ricavato della manifestazione, che ha visto iscriversi centinaia di bambini dai 5 ai 12 anni, sarà devoluto all’associazione Laboratorio Zen Insieme. Il tutto avverrà in un contesto mozzafiato, che vedrà la piazza cambiare volto e trasformarsi in un vero e proprio impianto sportivo dedicato ai bambini.

Non solo basket, impreziosito dalla partecipazione della prima squadra e della giovanile de ‘I Ragazzi di Panormus’ con il wheelchair, all’interno del fitto programma di eventi: esibizioni sportive curate da Malù Fitness con le arti marziali e balli africani promossi dall’Associazione Camminiamo Insieme, da anni attiva sul fronte dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. L’intera giornata, idealmente aperta a tutti i presenti in Piazza che potranno far provare la palla a spicchi ai propri bambini anche se non iscritti, sarà scandita dall’intrattenimento di Radio Action.

Main sponsor della manifestazione è Lidl Italia, colosso della Grande Distribuzione, con oltre 620 punti vendita, che occupano più di 15.000 collaboratori, e leader per la vendita di prodotti made in Italy con l'80% dell’intero assortimento.