Da Bino Cangemi trio a Marcello Mandreucci, la settimana di concerti al Miles Davis Jazz Club

Tanti concerti e omaggi alle musiche dal mondo, per un locale a tutto jazz. Anche questa settimana è tempo di fare musica, da mercoledì 5 a domenica 9 febbraio alle 21.30, al Miles Davis Jazz Club in via Enrico Albanese 5.

Spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri. Si comincia mercoledì 5 febbraio con l’Open Jam con il Bino Cangemi trio. Giovedì 6 febbraio omaggio a Mina con Valeria Milazzo in “AnimaMina”. Venerdì 7 febbraio omaggio alla bossa nova con Vincenzo Palermo e il trio Belea pura, Sabato 8 febbraio jazz della tradizione con il Marcello Cinà quartet. La settimana i conclude con Marcello Mandreucci e il suo spettacolo “Nelle mie corde”. Miles Davis Jazz Club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17.30 allo 0915085991.