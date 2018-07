Mide in Sicily: odori, sapori ed eventi lunghi un mese alla Tonnara dell'Orsa di Cinisi

Dal 5 al 23 agosto la Tonnara dell’Orsa, in collaborazione con l’Associazione Mide e il Comune di Cinisi, propone all’interno della Tonnara un’importante rassegna culturale dal nome “Mide in Sicily 2018”: un omaggio alla Sicilia, al suo mare, alla sua luce, ai suoi odori, ai suoi sapori, alle sue voci. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito. La Tonnara sarà aperta dalle ore 19 per darvi la possibilità di assaporare le delizie locali e sorseggiare un calice di vino al tramonto vivendo l’atmosfera dell’antico borgo marinaro.

Il programma completo della rassegna

Domenica 5 agosto, ore 21.30: spettacolo teatrale “Le favole del mare” di e con Salvo Piparo. Al pianoforte, Diego Spitaleri. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Martedì 7 agosto, ore 18:00: presentazione della Mostra sull’Innovazione Tecnologica da parte del Presidente dell’Associazione Mide, Ing. Marco Calì. Ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 8 agosto, ore 21:30: spettacolo teatrale “C’era una volta un Ponte…” di Salvo Rinaudo e Ernesto Maria Ponte, con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Alla chitarra, Toni Greco. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Giovedì 9 agosto, ore 22:00: “Calici sotto le stelle”. Osservazione delle stelle dalla Torre della Tonnara a cura del Planetario di Palermo. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Venerdì 10 agosto, ore 18:00: presentazione della Scuola di Cucina del Mediterraneo “Cambio Rotta”. La cena di gala sarà su prenotazione a partire dalle ore 20:30.

Sabato 11 agosto, ore 21:30: spettacolo teatrale “Stiamo tutti bene” di e con Sergio Vespertino. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Domenica 12 agosto, ore 21:30: spettacolo teatrale “Come Fratelli” di e con Giovanni Libeccio. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Giovedì 16 agosto, ore 17:00: laboratorio pomeridiano per bambini sul modello “Parco giochi delle Scienze” tenuto dalla biologa marina Connie Maldonato. Ingresso libero e gratuito.

Venerdì 17 agosto, ore 21:30: spettacolo teatrale “Taddarite” di e con Luana Rondinelli. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Sabato 18 agosto, ore 21:30: spettacolo teatrale “Culture shock” di e con John Peter Sloan. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Domenica 19 agosto, ore 21:30: spettacolo teatrale “La malafesta” di Rino Marino, con Fabrizio Ferracane e Rino Marino. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Martedì 21 agosto, ore 21:30: spettacolo teatrale “Lingua di cane” della Compagnia dell’Arpa di Enna e prodotto dal FLAG–GAC, Gruppo di Azione Costiera di cui fa parte il Comune di Cinisi. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Mercoledì 22 agosto, ore 21:30: jam session Jazz di musicisti siciliani. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00.

Giovedì 23 agosto, ore 21:30: jam session Jazz di musicisti siciliani. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 19:00

Durante il periodo della rassegna, dal 5 al 23 agosto, sarà allestita una esposizione permanente di prodotti innovativi e brevettati da inventori ed aziende siciliane, una mostra fotografica dell’UIF (Unione Italiana Fotoama-tori) e una mostra di scultura a cura della Società “MC2 Innovations”, in collaborazione con l’Associazione Culturale “MIDE”.