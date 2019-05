Miao Festival 2019: torna a Palermo l'evento dedicato ai gatti

Tutto pronto per la seconda edizione del "Miao Festival", l'evento interamente dedicato ai gatti organizzato dall'Asdc "La Gang dei 4 zampe". Appuntamento fissato per il weekend. Sabato 4 e domenica 5 maggio 2019, infatti, gli amanti dei felini si ritroveranno nella cornice di Villa Castelnuovo, location ufficiale, per prendere parte alle "Micio Conference" tenute da veterinari e partecipare alla presentazione del libro "Aldo ed Helios - Un sogno di Libertà" del giornalista e scrittore Massimo Brizzi, oltre ai tutorial dei "MicioLab".

"Sarà possibile - si legge in una nota - anche realizzare giochi in casa con materiali di riciclo, danzare insieme alla bravissima Gabriella Lo Cicero durante le "Emozioni Miciose in Danza" e, grande novità di questa edizione, partecipare ad "ExpoMiao", l'esposizione amatoriale dedicata ai gatti di casa. Da sempre siamo abituati alle classiche gare o esposizioni cinofile che, durante l'anno, accomunano allevatori, espositori ed amanti dei cani in genere". Le giornate verranno presentate da Giovanni Marino, noto ed apprezzato speaker radiofonico.