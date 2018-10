Tutto quello che c'è da sapere sul mondo dei gatti, a Palermo arriva il "Miao Festival"

La ASDC La Gang dei 4 Zampe presenta due giornate dedicate a tutti gli amanti dei felini: al via il "Miao Festival", in programma sabato 3 e domenica 4 novembre negli spazi di Villa Principe di Castelnuovo e di Villaermosa.

Un programma ricco di incontri, con la possibilità di conoscere alcune tra le razze più belle presenti in Sicilia grazie ad allevatori accreditati, curiosità, momenti di lettura, e ancora mostre, laboratori per bambini e tanto altro. La domenica, inoltre, la manifestazione ospita la seconda edizione del "Sicilia Grooming Art", lo stage informativo e dimostrativo di toelettatura tenuto da Nelly Oliva, Responsabile Nazionale CSEN, con la partecipazione del Maestro e Giudice Renato Grande e la collaborazione del Giudice ENCI Lorenzo Giuliano. Per motivi di sicurezza alla manifestazione non sarà consentito l'accesso ai cani.