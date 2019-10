Mia Sicilia: artigianato d'eccellenza a Palazzo Pantelleria Varvaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

MIA SICILIA Mostra Itinerante di Artigianato Artigianato d'eccellenza - Cocktail di benvenuto - Musica dal vivo - Area Ristoro Il 26 e 27 OTTOBRE si terrà a Palermo la III° Edizione di MIA SICILIA - Fiera di artigianato d'eccellenza. La splendida cornice di Palazzo Pantelleria Varvaro, storico palazzo nel cuore di Palermo, ospiterà la III° edizione di questo magico appuntamento . L'orario di apertura al pubblico è dalle 10:00 alle 20:00 e naturalmente l'ingresso è gratuito. Con oltre 30 espositori la Manifestazione sarà una mostra mercato di artigianato vario, prodotti tipici, enogastronomia e tanto altro ancora. Un tappa immancabile per tutti i palermitani che desiderano trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e dell'intrattenimento, oltre che per acquistare un oggetto unico e originale Potrete immergevi in una calda e accogliente atmosfera dove artisti provenienti da tutto il territorio siciliano presenteranno le proprie produzioni. Ci saranno tantissime idee regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche: oggettistica, borse, gioielli, abbigliamento, dolci, regalistica, pittura, articoli per bambini, cosmetici e tanto altro ancora. Tra le novità della manifestazione, anche la presenza del Pittore Filippo Lo Iacono, grandissimo artista palermitano con numerosi premi alla carriera, che allestirà una sua personale all'interno di questi splendidi saloni. Altro grandissimo fiore all'occhiello della manifestazione la presenza della grandissima ballerina di Flamenco Antonina Carollo che si esibirà dal vivo per voi. Palazzo Pantelleria Varvaro, Piazzetta Meli 5 Palermo