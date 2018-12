Metro Harp&Theatre: rassegna sperimentale di musica, teatro e danza con la direzione artistica di Panasci

Metro Harp & Theatreè un contenitore culturale e mediatico atto a promuovere i turismi in Sicilia promosso dall’Associazione ECU in compartecipazione con L’Assessorato Regionale al Turismo della regione Siciliana e con la Soprintendenza dei BB. CC.AA. di Palermo. La rassegna prevede 12 tra spettacoli musicali, teatrali e concerti anche di Natale che si espleteranno tutti entro il mese di dicembre. Metro Harp & Theatre è un progetto artistico/culturale sperimentale dove mette in risalto i tanti talenti siciliani e non, attraverso un unico linguaggio artistico condiviso. EcuLab CoArt è invece il motore della formazione che promuove l’incontro tra artisti di diverso genere dove ognuno nelle proprie specificità promuove il proprio progetto che può trovare spazio in altre idee condivise e sperimentare nuove idee d’ insieme.

Metro Harp & Theatre intende comunque, attraverso specifiche azioni di promozione e divulgazione, promuovere siti culturali di attrazione turistica. La musica, l’arte, il teatro fungono quindi da attrattore turistico nei periodi cosiddetti di “destagionalizzazione”. Al via quindi con un doppio appuntamento: il 15 dicembre alle ore 11.00, alla Casina Cinese nella sala da ballo e in replica il 16/17 e 19 dicembre sempre alle ore 11.00, La compagnia dell’Aceto diretta da Coco Gullotta presentà “Aceto” l’orrida vicenda dell’Avvelenatrice di Palermo (in forma di teatro canzone) scritta e drammatizzata da Cocò Gulotta con lo stesso Cocò Gulotta in qualità di attore, Nicolò Prestigiacomo attore, Sebastiana Eriu attrice, Margherita Avvento cantante, Alberto Di Rosa chitarrista, con la Regia Raffaele Sabato e aiuto regia Gabriella Matranga.

L’altro appuntamento nella stea giornata è alle ore 12.00 a Palazzo Ajutamicristo con il concerto degli Easy Jazz Project in Christmas. Con Marianna Costantino, voce, Joe Costantino al piano, Francesco Rabboni al Contrabasso e Gaspare Palazzolo al Saxophone. Easy Jazz Project è un progetto musicale che esegue un repertorio molto articolato in standard della tradizione jazz mondiale e composizioni originali del Maestro Giuseppe Costantino , musicista versatile con uno stile orientato all’improvvisazione di grandi pianisti del panorama jazz mondiale e nuova leva del panorama nazionale del Jazz d’autore.

Easy Jazz Project propone un repertorio ricercato e raffinato, ma allo stesso tempo accessibile a gran parte del pubblico, esso riesce ad esprimere un sound personale, un viaggio ideale che dalle radici della musica nera attraverso le atmosfere di travolgenti ritmi jazz & Blues. Esso unisce differenti culture musicali; con particolare attenzione al “Jazz” di vecchia data e d’impronta contemporanea, godibile dalla prima all’ ultima nota.

La musica jazz ha da sempre utilizzato la canzone reinventandone l'armonia per metterla a servizio dell'improvvisazione, perché quindi attingere esclusivamente al repertorio musicale americano, quando anche le song natalizie sono universalmente riconosciute come il patrimonio musicale del mondo. Da qui il nome “Easy Jazz” che si esibisce in formazioni come 4et, 5et etc.) in quanto il repertorio raffinato ed elegante, ma allo stesso tempo coinvolgente riesce ad esprimere un sound personale che diviene un viaggio che dalle radici della musica nera blues, attraversa la “galassia” dei cosiddetti standard per approdare, in momenti alterni, ad un territorio fatto di suggestive rivisitazioni di celebri motivi natalizi.

L’idea di concerto degli “Easy Jazz Project”, che nella specifico si esibirà in una formazione di quartet, è quella di accostare, il jazz alla tradizione natalizia al fine di riproporre alcune tra le canzoni più conosciute da tutti, addetti ai lavori e non, ponendo in essere un genere musicale quale il jazz, musica di cultura , aggregazione e di notevole valenza.

Da diversi anni, il santo Natale si arricchisce sempre più di suoni espansi fino a occupare ogni piccolo angolo di ogni luogo in tutto il mondo: Nel corso dell’ esecuzione (vocale e strumentale) si alterneranno brani natalizi a standard jazz nonché composizioni del maestro Joe G. Costantino; tra i brani natalizi che accompagneranno il pubblico intervenuto vi saranno Silent Night di Bing Crosby, White Christmas di Frank Sinatra, O Holy Night di Mahalia Jackson, Have Yourself A Merry Little Christmas di Ella Fitzgerald, Jingle bells, let it’s know, il viaggio continuera anche nell’esecuzione di tra standard jazz come God Bless the child (Dio Benedica il bambino) di Billie Holiday, Bye Bye Blackbird , At Last , tutte song interpretate da artisti di grande fama internazionale che “indossano panni” a stelle e strisce e che nello specifico saranno eseguite da artisti appartenenti alla città di Palermo, tant’è che questo “fiume” si song, sfocierà in composizioni originali del Maestro Giuseppe Costantino dal titolo “Elizabeth Queen of my love” da cui prende nome anche il realizzando album dello stesso pianista e compositore; il tutto gremito da un sound attuale e di buon gusto. Il progetto, così come lo si è articolato, risulta essere fantasioso e allo stesso tempo di una facilità enunciativa sorprendente. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Programma

15 dicembre ore 11.00 alla Casina Cinese a Palermo, nella sala da ballo, Coco Gulotta con “ACETO” (forma Teatro Canzone)

15 dicembre ore 12.00 Palazzo Ajutamicristo Concerto di Easy Jazz Project in Christmas

16 dicembre ore 11.00 alla Casina Cinese a Palermo, nella sala da ballo, Coco Gulotta con “ACETO” (forma Teatro Canzone)

16 dicembre ore 18.30 Chiesa San Mamiliano a Palermo concerto dell’Ensemble Oboi e clarinetti diretti dal Maestro Salvatore Ferraro

17 dicembre ore 11.00 alla Casina Cinese a Palermo, nella sala da ballo, Coco Gulotta con “ACETO” (forma Teatro Canzone)

18 dicembre ore 18.30 chiesa di Santa Maria del Piliere concerto dell’Ensemble Oboi e clarinetti diretti dal Maestro Salvatore

19 dicembre ore 11.00 alla Casina Cinese a Palermo, nella sala da ballo, Coco Gulotta con “ACETO” (forma Teatro Canzone)

19 dicembre ore 11.00 Chiesa San Mamiliano a Palermo Proiezione del documentario e concerto

20 dicembre ore 18.30 chiesa di Santa Maria del Piliere concerto del Trio Novecento

22 dicembre ore 21.00 Auditorium RAI Palermo spettacolo “Experimental HarpDance”

23 dicembre ore 11.00 Palazzo Ajutamicristo Concerto di Easy Jazz Project in Christmas

26 dicembre ore 18.30 Chiesa Santa Maria della Pietà (alla Kalsa) concerto Arpa & Ensemble di fiati

27 dicembre ore 17.00 San Giovanni degli Eremiti concerto “Solo Harp” con Giorgia Panasci

I concerti sono a titolo gratuito con il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato Turismo e la concessione dei siti culturali da parte della Soprintendenza di Palermo. Tutti gli spettacoli in programma sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili ad esclusione del concerto del 27 dicembre che prevede l’ingresso con biglietto a pagamento acquistabile presso il botteghino del chiostro San Giovanni degli Eremiti.