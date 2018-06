Metamorphosis collection

Integrazione culturale e sociale in un momento politico di tensione. E' il messaggio che vuole dare Tamar Kiria, georgiana di nascita e palermitana di adozione. Tamar è una stilista laureatasi e formatasi a Palermo, ma senza tralasciare le proprie origini. Un piccolo assaggio delle sue creazioni si potranno ammirare durante la "Metamorfosi collection S/18", abbinata alla mostra fotografica della collezione curata dalla fotografa Paola Schillaci, che avrà luogo presso Dress giovedì 21 giugno alle ore 18:00, in via Gaetano Daita, 12.

I nostri ospiti avranno il modo di accostarsi ancora al folklore e alla cultura caucasica scoprendo il sapore della tradizione gastronomica georgiana partecipando alla ricca degustazione realizzata per l'occasione , dall'amica Georgiana Salomè Pakeliani.