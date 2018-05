Una messa in memoria delle vittime di mafia, la celebrazione a Palazzo delle Aquile

Martedì 22 maggio alle ore 21 La Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri celebrerà presso palazzo delle Aquile una messa in onore del Santo Compatrono della Città di Palermo Filippo Neri e officiata per le vittime di mafia e delle ingiustizie, con un particolare ricordo di Padre Pino Puglisi nell'anno in cui ricorre il XXV anniversario del Martirio.

La Santa Messa sarà animata dal coro Pontis Mariae diretto dal Maestro Tony Caronna. A seguire la Celebrazione ci sarà un momento di ricordo delle vittime a cura del gruppo danza Gataloca Style diretto dalla Maestra Loredana Carollo le coreografie ricorderanno Peppino impastato e padre Pino Puglisi. Alla celebrazione parteciperà Maria Falcone e le autorità civili e militari.