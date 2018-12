"Natale è la festa di chi nasce", la messa nella chiesa delle Ancelle del sacro cuore di Gesù

Manca poco al giorno più bello dell'anno : l'arrivo del nostro amato Gesù Bambino, giorno che segna il termine dell'Avvento, dell'attesa che ci porta la Luce! "Natale è la festa di chi nasce".

E noi aggiungiamo che Natale è la festa di chi Rinasce, di chi mette nel suo cuore la Luce di un Dio che si fa piccolo, bambino,umile e indifeso, proprio come lo siamo stati tutti, per farci capire che desidera abbracciare totalmente la nostra umanità, in ogni suo aspetto!!! Vi aspettiamo per vivere e condividere questo grandissimo momento di gioia insieme, Lunedi 24 alle ore 22:30 per la Veglia e a seguire -alle ore 23:00- la celebrazione della Santa Messa - presso la chiesa Santa Rosalia, comunità Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, in via Marchese Ugo.