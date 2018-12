Una messa per madre Maria Dolores Di Majo, preghiera alla chiesa Ecce Homo

Domenica 16 dicembre alle ore 11 presso la Parrocchia del Santissimo Ecce Homo (Piazza S. Alfonso all'Uditore), il sua Eccellenza Reverendissima Mons. Corrado Lorefice presiederà la celebrazione eucaristica a seguito del decreto di venerabilità concesso da Papa Francesco a Madre Maria Dolores Di Maio.

Chi era Madre Maria Dolores Di Majo?

Nacque nella borgata di Uditore, da una famiglia umile, dedita alla cura della famiglia e del lavoro. A tre anni lascia la città natale per trasferirsi con la famiglia a Padova e vi ritorna dopo la morte del padre. Ancora giovane, aderisce all'Unione delle Figlie di Maria e s'iscrive al Terz'Ordine dei Servi di Maria. Nel 1895 è testimone del prodigioso movimento degli occhi nell'immagine dell'Addolorata, venerata nella chiesa rodigina di San Michele. Nel febbraio 1899, durante un'intensa meditazione, intuisce che la "riparazione mariana" è la concreta e possibile risposta per onorare la Vergine. Quest'idea la rende apostola intraprendente della Pia opera riparatrice con numerose iniziative cultuali ed editoriali. Nel 1911 entra fra le Serve di Maria di Adria (dal 1913 Serve di Maria Riparatrici), che assumono la riparazione come uno degli elementi costitutivi della loro spiritualità mariana e l'impegno di diffonderla tra i fedeli. Muore il 29 dicembre 1928 e subito si diffonde la notizia che è morta la «santa di via Bagni». Dal 19 aprile 1956 la salma della Serva di Dio riposa a Rovigo nella chiesa santuario «Beata Vergine Addolorata». Il Santo Padre Benedetto XVI ha promulgato, Il 2 aprile 2011, il decreto riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Dolores Inglese.