I mercoledi al Palart con l'artista cubano Manuel Antonio Rodriguez

Ultimo appuntamento artistico de "I mercoledì al palART" con Manuel Antonio Rodriguez. Un artista/pittore cubano, che ha scelto Napoli come sua nuova residenza ed ora arriva a Palermo con le sue opere in una mostra che unisce arte, cultura e solidarietà. Mercoledì 18 al Palart rooms & suite dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

Il bed and breakfast che propone incontri culturali, mostre d'arte, presentazioni di libri. Con la presenza del consigliere comunale Giulio Cusumano, Giorgio Sannino della Associazione Culturale A'mbasciata, Massimo De Trovato titolare del palART e consigliere della AFAP Associazione Famiglie Affidatarie Palermo. A Palermo in cortile Santa Caterina 2 (ingresso da via Vittorio Emanuele 256)