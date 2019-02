Mercato del contadino, non solo km0: la filiera corta arriva al Villaggio Santa Rosalia ogni lunedì

Lunedì 25 febbraio 2019 si inaugura "Il mercato del contadino" di via Carmelo Raiti, all’interno della villetta tra la via Ernesto Basile e la via Gustavo Roccella nel quartiere Villaggio Santa Rosalia - Medaglie d’oro IV Circoscrizione del Comune di Palermo.

Non è solo un mercato a Km 0 ma il consumatore incontra il produttore, creando un rapporto di fiducia che potrebbe portare il consumatore a recarsi i campi dell’agricoltore o negli allevamenti, per vedere e toccare con mano le caratteristiche di qualità dei prodotti. Ortaggi, verdure, frutta, formaggi, insaccati, carni, vini e olii, produttori di Palermo e provincia in pieno rispetto della filiera corta. Il mercato si svolgerà tutti i lunedì, dalle ore 7,00 alle 14,00. Fortemente voluto dal Presidente della IV Circoscrizione, dottor Silvio Moncada, e dalla associazione Fiere Sicane “Pianeta Mercati”.