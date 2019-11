Sunday sale, opere d'arte contemporanea in un mercatino all'Haus der Kunst

Sunday Sale è un evento-mercato d’arte contemporanea promosso per alcuni anni da Von Holden Studio ed oggi ospitato da Haus der Kunst, durante i due weekend che precedono il Natale (13, 14, 15 e 20, 21, 22 dicembre).

Sunday Sale riscalda il sistema economico dell’arte palermitana rivolgendosi a grandi e piccoli collezionisti, appassionati e curiosi, offrendo la possibilità di acquistare, per pochi giorni, opere d’arte ed edizioni a prezzi fortemente ridotti. Un’ottima occasione per supportare la ricerca di artisti giovani quanto di artisti affermati. Sunday Sale offre una selezione di opere del tutto eterogenea e trasversale, proponendo giovanissimi artisti di cui monitorare la ricerca, al fianco di artisti dal percorso ormai consolidato e ben radicati sul mercato.

Presenti un centinaio di artisti: da un nucleo di giovani pittori italiani come Giuseppe Adamo, Vito Stassi, Elias Vitrano, Francesco Costantino, Francesco Maria Romano e Giuseppe Borgia, alle opere di impegno politico e sociale di artisti come Adalberto Abbate e Mario Consiglio. Attraverso giovani artisti allievi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo come Luca Mollisi, Vincenzo Ferlita, Gabriele Massaro ed Enrica Di Gangi, fino ad una selezione di fotografi come Andrea Campesi, Michela Palermo, Joakim Kocjancic, Fabio Sgroi, Simone Sapienza.

Tra gli altri artisti, Francesco Surdi, Francesco Tagliavia, Andrea e Marco Mangione, Adriano La Licata, Ema Jons, Canedicoda e Gloria Pasotti, oltre un nucleo di artisti tedeschi la cui presenza rinnova il rapporto di scambio tra le città di Duesseldorf e Palermo. Sunday Sale si avvale del supporto di alcune tra le più interessanti realtà locali indipendenti e dealer legati alla ricerca artistica contemporanea: Baco About Photographs, Studio Bellotti, Dom Art Space, Stamperia Nancy Granata, L'Ascensore, Landescape, Studio Mascal, Minimum, Vito Planeta, Spazio Rivoluzione.

Gallery