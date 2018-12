South market, a Palazzo Pantelleria il mercatino di Natale si fa vintage

Winter is coming, South Market too! Manca pochissimo all'arrivo dell'inverno e, come ogni anno, non poteva mancare l'edizione natalizia di South Market! Il cortile di uno dei più bei Palazzi del centro storico di Palermo, Palazzo Pantelleria, sede di antiche fabbriche di argenteria e dimora di un centenario ficus magnolia, diventerà luogo di incontro per artigiani, designer creativi ed artisti che vogliono vendere o scambiare le proprie produzioni, oggetti vintage, vinili, vecchie collezioni o semplicemente condividere progetti, idee ed esperienze. Una zona Food & Beverage e un'accurata selezione musicale faranno da cornice al mercato per allietare tutti i sensi.