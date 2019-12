Solidale, ecofriendly e artigianale: mercatino di Natale alla Casa della Cooperazione

Venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 18:00 alla Casa della Cooperazione (via Ponte di Mare 45/47, di fronte il Porticciolo di Sant'Erasmo) ci sarà il consueto mercatino di Natale del Ciss, ma con tante novità.

Il banchetto dei regali solidali del Ciss torna con gadget dai paesi del Sud del mondo, calde sciarpe realizzate a mano e il nuovo quadernetto Ciss ecofriendly in carta riciclata per annotare idee e appuntamenti. A fare compagnia, tanti altri banchetti di artigiane locali con oggetti lavorati ai ferri e uncinetto (Uncinettina), zaini fatti a mano (Spartana - Alternative shop and Handmade), monili (La/Li Accessori), saponi e unguenti naturali (Vis Florae).

I regali solidali del Ciss supporteranno i nostri progetti nei Sud del mondo. Data la giornata scelta per l’inaugurazione, non mancheranno le arancine di Santa Lucia, simbolo della giornata.