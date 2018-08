Mercatino indiano tra spezie, gioielli e sete: la raccolta fondi ad Altavilla Milicia

L'Apis - Associazione pro India del Sud - da circa 20 anni impegnata a sostenere e attuare vari progetti di sviluppo sociale nel Tamil Nadu, sabato 25 e domenica 26 organizza una raccolta fondi ad Altavilla Milicia (PA) presso Piazza Matrice, 18 (la piazza del santuario Madonna della Milicia).

Un susseguirsi di bancarelle di artigianato locale e spezie finalizzato alla costruzione di una scuola pomeridiana in una zona poverissima del Sud del Tamil Nadu a Dindigul. Negli stessi ambienti si accoglieranno corsi professionali gratuiti e certificati di sartoria e informatica per le ragazze che hanno bisogno di trovare un impiego qualificato nell'ambito del progetto "Learn and Earn". Il costo complessivo è di 55.000 euro. In vendita Spezie, Gioielli, Sete e Prodotti tipici originali provenienti dall'India. Il mercato indiano si colloca, inoltre, all'interno della cornice musicale offerta dalla Settimana della Musica!