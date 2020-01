Teatro Jolly, memorial Lucio Dalla con il tributo dei Futura e Giuliana Diliberto

L’uomo, il mito, il cantautore. Da celebrare, da amare, da cantare. In altre parole: Lucio Dalla. Il grande cantautore sarà celebrato nel corso del terzo “Memoria Lucio Dalla”, il 27 febbraio alle 21,30 al Teatro Jolly in via Domenico Costantino 54.

Sul palco i Futura, accompagnati da un quartetto d’archi e Giuliana Di Liberto. In scaletta tutto il best of del repertorio di Dalla. I Futura sono: Giovanni Butticè alla voce, Marco Modesto al piano e tastiere, Francesco Cavataio alle chitarre, Giuseppe Romano al basso, Ilaria Palazzo alla seconda voce, Giovanni Giardina a batteria e percussioni, Stefano D’Amico, Magda Loriano e Marianna Zammito ai cori, Vincenzo Cosenza al sax.

La sezione d’archi è composta da: Pippo Di Chiara, Gioel Caronna, Emanuel Caronna, Giuseppe D’Amato. In scaletta: “Caruso”, “Attenti al lupo”, “Canzone” e tanti altri brani. Il biglietto costa 15 euro e si può comprare al botteghino del teatro, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30 e sul sito www.teatrojolly.eu. Il concerto è organizzato da In the Spot Light di Gaetano Vicari.