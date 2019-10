Memorial Giuseppe Daricello, pedalata per ricordare il re delle biciclette

Dopo 8 anni non passa la voglia di pedalare per ricordare Giuseppe Daricello, storia della bici a Palermo. Il "tradizionale" appuntamento sarà l'ultima domenica di ottobre, il 27, in piazza Ruggiero Settimo, davanti al Politeama. Il percorso ci porterà dal mare al verde: una pedalata per tutti fra il Foro Italico, la Favorita e parco Uditore. Partecipazione gratuita e senza iscrizione!