Powerlifting in una gara ricordo, all'Hangar Rpw arriva il primo memorial Francesco Garofoli

A pochi mesi dalla tragica scomparsa di Francesco Garofoli, coach e fondatore della "scuola della forza" Hangar-RPW di Palermo, gli amanti del Powerlifting di tutta la Sicilia potranno misurarsi nella prima gara indetta in suo ricordo.

La palestra, sita in via Lanza di Scalea 1010 ( di fronte il Velodromo di Palermo), è la sede prescelta dagli organizzatori Sicilia PL Natural per la competizione dedicata ad una singola alzata di PL, ovvero lo stacco da terra. Gli atleti dovranno presentarsi alle 8.30 di Domenica 10 marzo 2019 per effettuare la pesatura. L'inizio della gara è previsto per le ore 10. Arbitro d'occasione sarà il campione del mondo di PL Corrado Siragusa. La palestra, fornita di attrezzatura regolamentare da gara Power Gear, è la location ideale per chi ama dedicarsi alla disciplina pesistica del Powerlifting. Ma non solo. Dispone di un'ampia area per lo svolgimento di altre discipline legate alla sviluppo della forza, come i corsi di Kettlebell Hardstyle. Il costo d'iscrizione è di 15€ + 5€ polizza assicurativa.