Memorial Claudia Riva, al Palamangano si ricorda l'ex cestista nel segno del basket

AndrosBasket viaggia a gran velocità verso i primi impegni prestagionali: un appuntamento in particolare da segnare, quello del 15 e 16 settembre quando al PalaMangano ci sarà il terzo Memorial “Claudia Riva”.

La manifestazione è dedicata all’ex cestista, nonché figlia dello storico coach palermitano Piergiorgio Riva, scomparsa prematuramente a causa di una grave malattia. Dal tragico evento la società ha sempre portato con sé il ricordo di Claudia in ogni occasione: la volontà di tutti è sempre stata, però, quella di organizzare un grande evento di pallacanestro in sua memoria, per rendere omaggio a una ragazza che aveva in sé un’intensa passione per questo sport.

Grazie alla collaborazione del Comune di Palermo (l’evento rientra tra le manifestazioni promosse dal Comune “settore sport ed impianti sportivi”) la società ha preparato un intenso programma che inizierà da sabato 15. Alle ore 17 l’inizio alla manifestazione col torneo Under 18, che vedrà impegnate le giovani di AndrosBasket che hanno raggiunto la scorsa stagione le finali Interzona. Alle ore 19 il piatto forte della giornata: il Torneo Senior, col match tra AndrosBasket Palermo e la Passalacqua Ragusa, finalista dello scorso campionato di Serie A1. Per la prima volta al PalaMangano, un’eccellenza del massimo campionato sul parquet contro la squadra di casa, un grandissimo spettacolo per tutti gli appassionati.

La manifestazione continuerà domenica 16 settembre, con un programma che prevede alle ore 17 il Torneo Under 18, col rematch della semifinale regionale dell’anno scorso tra AndrosBasket Palermo e la Trogylos Priolo; alle ore 19 invece il Torneo Master, che vedrà sul parquet protagonisti “storici” del basket palermitano e messinese. Da notare come la società abbia cercato di dare al Memorial un respiro regionale, con la volontà di organizzare una festa non solo per il basket palermitano ma per la Sicilia intera.

Per entrambi i giorni l’ingresso sarà gratuito. La società ringrazia gli sponsor della manifestazione, che saranno presenti con dei point all’interno dell’impianto e saranno partner speciali per tutta la durata del Memorial: Sais Autolinee, Vittoria Assicurazioni, Mercato San Lorenzo, Palestre Body Studio e Colori del Sole. La società ringrazia infinela Federazione Italiana Pallacanestro e il Coni per la collaborazione.