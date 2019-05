Memorial Carlo Ruvolo, i valori sani dello sport scendono in campo al centro Le Siepi

Si svolgerà sabato 11 maggio al Centro Sportivo le Siepi il quinto memorial Carlo Ruvolo nel ricordo del giovane promettente atleta palermitano prematuramente scomparso in un incidente stradale.

Circa 400 bambini riempiranno il centro sportivo casa del Monreale Calcio affrontandosi all'insegna dei valori sani dello sport in mini triangolari di calcio a 5, a 7 e a 9 per le categorie 2006,2007,2008,2009,2010,2012. Per il terzo anno consecutico il Memorial si svolgera alle Siepi grazie alla collaborazione dell'Asc e della Tecnonaval Group e si avvarrà della partecipazione delle piu prestigiose Scuole Calcio della città dal Monreale al Calcio Sicilia, Ciccio Galeoto, Ribolla, Sport Village, e tante altre ancora.