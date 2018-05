Memorial Carlo Ruvolo, quattro calci a un pallone per ricordare il "gigante buono"

Quattro calci a un pallone e il sorriso di circa 400 bambini per ricordare Carlo Ruvolo, giovane e promettente atleta deceduto nel 2014 in un tragico incidente avvenuto in via Messina Marine. Si è svolto lo scorso sabato il quarto memorial dedicato al “gigante buono”. Così familiari e amici chiamavano il ventiduenne, promettente canottiere del Club Lauria, la cui sede al porto oggi porta il suo nome.

Al torneo organizzato nella struttura de “Le Siepi” da Monreale Calcio e Attività sportive confederate, con la collaborazione della Tecnonaval, hanno preso parte trenta squadre appartenenti alle categoria esordienti, pulcini, piccoli amici e primi calci. Dopo il commosso ricordo dei familiari e di padre Michele è arrivato il calcio d’inizio della manifestazione sportiva alla quale hanno partecipato, fra le altre, le società Calcio Sicilia, Terzo tempo, Buonpastore, Ezio Roma, Castelvetrano e Arenella.

Una giornata di sport ma nella quale i risultati sono passati in secondo piano: il primo obiettivo della famiglia e dei giovani atleti è stato quello di ricordare Carlo e portare in alto i valori dello sport, della lealtà e del rispetto, cui si aggiungono la tenacia e la volontà di uno sportivo che vuole raggiungere il massimo risultato. Un po’ come il “gigante buono”, disposto a sacrificare il tempo libero, a svegliarsi presto e mettersi in canoa all’alba e remare.