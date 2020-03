Memorial Andriano Foglia, divertimento e solidarietà all'oratorio di Sferracavallo

Torneo Interforze in memoria di un dipendente Seus Scpa 118 Sicilia che si svolgerà domenica 22 marzo presso l'Oratorio "Ss. Cosma e Damiano verso gli ultimi" di Sferracavallo (PA).

In occasione del Memorial tante iniziative organizzate dai volontari dell'oratorio. Ci sarà un buffet donato dai Commercianti della borgata, un parco giochi allestito all'interno della struttura e tanti premi, sorteggi e riconoscimenti per tutte le squadre partecipanti. Un Memorial all'insegna del divertimento e della solidarietà visto che l 'intero incasso sarà devoluto in beneficenza per finanziare un progetto di accoglienza ed integrazione in favore dei bambini dell' orfanotrofio Jeel al - Amal School and Home for Boys di Betania in Palestina, affinché possano essere ospitati dalla Parrocchia dei SS.Cosma e Damiano regalando loro un'occasione di Speranza e Libertà.

Organizzazione a cura di Antonio Riso (118) con la collaborazione del comitato CSAIn di Palermo (Cusimano Federico