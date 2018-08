“In memoria delle stelle” al lido Sun Life Beach di Isola delle Femmine

Luedì 13 agosto dalle 16 prende vita una giornata di festa e condivisione con musica e divertimento ma anche preghiere e momenti di riflessione, per ricordare Antonella Patricolo che al lido Sun Life Beach di Isola delle Femmine.

La famiglia Patricolo, insieme al Dlf (Dopo Lavoro Ferroviario), organizza lunedì 13 agosto, per il decimo anno consecutivo, una giornata dal nome “In memoria delle stelle” che serve a mantenere vivo il ricordo di Antonella che per tanti anni con amore si è spesa nel suo lido, rimanendo per sempre viva nei cuori di tutti. Durante la giornata sarà organizzata una gran festa con musiche e balli di gruppo. Si ballerà in spiaggia e l’evento sarà trasmesso in diretta su Rta - Radio Tivù Azzurra dalle 16 alle 19 . La sera invece protagonisti saranno i sorrisi dei bambini coordinati da Marcello Fenoltea della Fenfer Eventi. Entreranno in acqua con le loro barche di carta realizzate a mano. Le barche che conterranno i sogni e i desideri di ogni bambino prenderanno il largo e andranno in mare aperto. Un momento al quale sono invitati tutti, un momento di condivisione e di memoria.