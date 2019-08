Meloon festival, il sapore del melone giallo e la musica dei Tinturia a Roccamena

Tutto pronto a Roccamena per la VII edizione del Meloon Festival – “Gusti e Sapori di Collina” in programma il 24 e 25 agosto a partire dalle 18 in piazza Papa Giovanni XXIII.

Il mondo dell'agroalimentare si sposa con il divertimento. Incontri, degustazioni, esposizioni, intrattenimento e tanta musica nello scenario suggestivo dell'entroterra siciliano dove i campi di grano si perdono a vista d'occhio e i filari di vite e d'ulivo sembrano pettinati dalla brezza marina che si spinge fin qui. La manifestazione mira alla valorizzare il territorio, le sue risorse agricole e le sue tradizioni rurali e rappresenta un momento significativo di aggregazione, ospitalità e accoglienza tra gli abitanti e i visitatori. Durante la due giorni sarà possibile acquistare i manufatti artigianali del territorio. Momento speciale quello con la musica di Lello Analfino e dei Tinturia.

Programma

Sabato 24 agosto

Ore 18

Apertura stand espositivi

Ore 21

esibizione dell'associazione Anima Danzante in piazza Papa Giovanni XXIII e inizio della Notte Bianca

Ore 22

Spettacolo I Falsi D'Autore a cura di Sicilia Cabaret

ore 24

concerto dei Tinturia

Domenica 25 agosto

ore 18

Apertura stand espositivi

ore 21.30

Spettacolo musicale Colpa D'Alfredo band ufficiale tributo Vasco Rossi