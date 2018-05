"Mediterranean oriental show”, a Palermo la magia delle danze orientali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 3 giugno, in occasione della 67^ Edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo,sul palco Studio Trentasei, alle ore 20,30, si svolgerà lo spettacolo, "Mediterranean Oriental show". Sotto la direzione artistica di Deborah Serina, diverse scuole di danze orientali,e non solo, della citta' di Palermo porteranno sul palco i diversi stili della danza orientale,dal folklore ,alle sonorita' più moderne, fino alle diverse fusion e contaminazioni di origine mediterranea e non solo. Le scuole e i gruppi di danza che si alterneranno sul palco del 3 giugno saranno: Le rose d'oriente di Deborah Serina della scuola Universum Dance Studio,il gruppo Kedaraqs di Santina Vinci della scuola A Piedi Nudi, il gruppo Aldebaran di Angela Belviso ,Oriental group di Claudia Martorana,ed infine i gruppi di Caraibico e Hip Hop di Maurizio Asciutto dell'Universum Dance Studio.