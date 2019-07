Si diploma al Cannizzaro, andrà all'università di Harvard: Fabrizio Serafini a piazzetta Bagnasco

S’intitola “Matricola ad Harvard” l’incontro in programma dalle 19 alle 20 di giovedì 1 agosto in piazzetta Bagnasco. Protagonista del pomeriggio sarà Fabrizio Serafini, neo maturato del Liceo Cannizzaro, selezionato dalla prestigiosa Università di Harvard grazie anche a un testo dedicato alla Sicilia. Insieme a lui discuteremo di come può un giovane arrivare oggi a realizzare sogni abbastanza importanti come il suo, non dimenticando mai le proprie radici.

Sarà bello scoprire che, grazie alla tenacia, alla dedizione e alla voglia di riscatto, si possono raggiungere obiettivi alti e lontani. E Harvard lo è sicuramente, dal momento che sono oltre 45mila le richieste di ammissione presentate ogni anno, ma poco meno di 2mila quelle che vengono accettate. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” con Cappadonia Gelati come sponsor unico, per condividere momenti unici in uno spazio cittadino trasformato per l’occasione in salotto letterario. L’incontro è a ingresso libero.