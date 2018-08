Incontro con il campione Gregorio Paltrinieri alla Master Nuoto Events

Giovedì 6 settembre dalle 16 alle 18.30 presso la Master Nuoto Events di viale del Fante 54G prende vita un incontro speciale con il campione di nuovo Gregorio Paltrinieri.

Master Nuoto SNC ti invita a conoscere il campione olimpico Gregorio Paltrinieri in collaborazione con arena Water Instinct. Classe 1994, Paltrinieri è un nuotatore italiano specializzato nello stile libero, campione olimpico e mondiale in carica dei 1500 m stile libero, distanza di cui detiene anche il record europeo in vasca lunga e il record mondiale in vasca corta. Si è rivelato al panorama natatorio nazionale nel 2011 quando vinse i 1500 m stile libero al "48º Trofeo Sette Colli" in 15'04"90. Nel 2017 ai mondiali di nuoto in Ungheria conquista prima la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero (gara dove il compagno di nazionale Gabriele Detti si è aggiudicato l'oro divenendo così campione del mondo iridato di specialità) e pochi giorni dopo, la medaglia d'oro nei 1500 stile libero, diventando così per la seconda volta campione del mondo di specialità. Con quest'ultima vittoria entra nell'olimpo dei nuotatori fondisti (piscina) più forti di sempre.