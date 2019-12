MaryVillage Eventi presenta la sua prima fiera al Circoletto Club House

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo sabato 21 dicembre al Circoletto Club House, dalle 17 in poi si terrà il mio evento fieristico firmato MaryVillage Eventi. Un magico tour espositivo, tanti piccoli cadeaux, allestimenti, ballerini e piccoli modelli, renderanno l'evento uno spettacolo unico. Un momento esclusivo da vivere insieme con tanti spazi dedicati al casting Piccy Models con assegnazione premio ai partecipanti dalle 19, in più spettacolo danzante, con la partecipazione della scuola Immagine Danza, sfilata Overkids, per bambini dai 4 ai 13 anni in collaborazione con l'agenzia di moda dedicata ai più piccoli, Piccy Models.

“Il mio è un lavoro fatto di emozioni, lavoriamo per costruire un giorno speciale che si possa ricordare per sempre, cerchiamo di costruire qualcosa che appartenga solo intimamente alla persona, alla sua personalità e al suo modo di vivere il momento”. Così ha dichiarato Mary Parrino la creatrice di MaryVillage Eventi. “Io ci provo e sento ogni volta la stessa responsabilità – ha aggiunto – per rendere felice a chi crede in me, in noi, lo Showroom serve solo per iniziare a sognare insieme”. L’appuntamento di MaryVillage eventi sarà presentato dal giornalista Filippo Virzì. L’appuntamento è a numero chiuso, pertanto è necessario prenotare i biglietti presso lo showroom in via Alberto Rallo, 16. Per maggiori informazioni chiamare il 388/578 8412. E’ anche prevista la cena con prenotazione. L’evento è realizzato in collaborazione con MaryVillage Eventi, Circoletto Club House Overkid, Immagine danza, Piccy Model e Digital Mode.