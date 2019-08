Isola delle Femmine, martedì pop con i Radio Baccano trio da Opensea club

Un martedì sera da urlo, con una band capace di fare cantare di tutto. I Radio Baccano trio, capitanati da Claudia Fazzello, suonano il 13 agosto dalle 20 all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine.



La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo in riva al mare servito al tavolo, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra.



Alle 22 al via il concerto, che divideranno il concerto in una parte dedicata a Gianna Nannini e un’altra ai grandi cantautori italiani e partire da Vasco Rossi. Ingresso libero. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno. Per prenotare telefonare al 3807980615. La pagina Facebook è: www.facebook.com/Openseaclub-2219036098135053/