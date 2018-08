"Mimì", Mario Incudine porta Modugno in scena all'Arena Re di Campofelice di Roccella

Continuano gli appuntamenti di teatro, musica e cabaret all’Arena Re di Campofelice di Roccella. Il prossimo evento è venerdì 10 Agosto alle 21.30 con Mario Incudine che porterà in scena “Mimì”, uno spettacolo che dipinge il personaggio di Domenico Modugno e il suo stile inimitabile.

Unica tappa estiva in tutta la Sicilia, “Mimì” porta alla luce quel repertorio sommerso, quasi inedito e poco esplorato della canzone d’autore in dialetto che ha segnato l’inizio della carriera di Domenico Modugno, servendosi di un’originale rilettura e particolari arrangiamenti che restituiscono tutto l’incanto di un mondo che è resistito grazie alla voce di colui che sarebbe poi passato alla storia come “Mister Volare”.

Un viaggio. Da Sud a Sud sulle note delle canzoni di Domenico Modugno, quelle legate alla Sicilia, a una terra che lui ha adottato perché, come gli disse Frank Sinatra: “Fingiti siciliano! La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”.

Le aspirazioni di un uomo del Sud chiamato Mimì ma che potrebbe avere mille nomi diversi, una storia fatta da mille storie, che si incrocia con quella del suo interprete scorrendo su linee parallele che, sovvertendo ogni regola, si incontrano in uno spettacolo in cui Mario Incudine e Domenico Modugno ci raccontano un mondo che cambia, che lotta, che sogna, che sfida convenzioni e stereotipi. Mimì siamo noi. Ogni giorno che passa. Noi di Ieri. Noi di Oggi. Noi di Domani. Noi che desideriamo Volare ma che non sempre sappiamo di avere le ali per poterlo fare.

Contatti: 3284829917; 3895311221

Facebook: @AriadiEventi

www.arenare.it

Email: info@ariadieventi.com

Prevendite disponibili presso il botteghino dell’Arena Re di Camofelice di Roccella. Online e presso tutti i punti vendita TicketOne e Tickettando