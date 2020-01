Marineo, un viaggio nel tempo passato alla scoperta della poesia che fu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Poesia siciliana è il vero giullare della tradizione, la musica antica ne è il menestrello. Le parole e le note sono perle della nostra sicilianità. Lo scorso sabato la tradizione ha avuto il suo posto nella Chiesa di Sant'Anna in Marineo , all'interno di un evento che verrà replicato sabato 11 Gennaio 2020 alle ore 16:30 nella Chiesa del Collegio di Maria.

Bisogna incastonare bene le parole alle note per un viaggio nel tempo passato per ricordare da dove si arriva e farne memoria... Ogni tanto bisogna viaggiare dentro la tradizione per alimentare la fiamma della nostra sicilianità. Le vere guide sono "li cunti e li canti" dei nonni, dei padri.

"Un viaggiu ni lu tempu chi fu, p'arrialari sapuri a lu Natali di ora...tra canti, cunti, puisia e sunati chi ni fannu riurdari lu Natali di lu paisi tra allegria di festa, ciavuru di vucciddata e di emozioni di un prisepi riccu di storia, ni ddi sirati chini di friddu ma chi quadiavanu lu cori"

Tutto ha un senso solo se gli dai un senso. "Li cunti e li canti" hanno fatto viaggiare chi era presente. Marineo e i suoi abitanti attraverso "un cuntu" che va dall'Annunciazione alla venuta dei Re Magi, attraverso parole e nenie antiche si sono ritrovati nel dolce tempo che fu grazie anche a racconti del paese che hanno fatto ricordare il nonno seduto davanti alla "bracera" che raccontava "cunti e cuntiddi"a tutti noi bambini.

Noi tutti, ognuno con il proprio talento, abbiamo reso possibile tale bellezza in questo viaggio intriso di storia, di tradizione, di musica, di poesia e di sicilianità. La tradizione con questo spettacolo haancora una volta voce attraverso noi, fa balzare il cuore tra note e parole mentre la mente viaggia a ritroso nel tempo. Pensare a una Marineo senza tradizioni è impossibile. Noi che abbiamo visto i nostri nonni, i nostri padri raccontarle e viverle non possiamo non tramandarle ai figli e ai nipoti ancora di più. Noi siamo siciliani con un estro artistico che ci distingue da sempre. Il vero successo di questo spettacolo è il crederci, è l'infondere entusiasmo con tutte le forze attraverso una lodevole sinergia , è quella "pazzia artistica marinisi" originale e mai banale.