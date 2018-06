Marineo, “Frammenti in Bianco e Nero” al Castello Beccadelli

Terza mostra fotografica per il fotografo Giovanni Artale. Dopo il successo di ottobre scorso con Girovagando a Villa Niscemi, il Presidente del Circolo Fotografico "Immagine" propone “Frammenti in Bianco e Nero” al Castello Beccadelli, nel centro storico di Marineo, che ha già ospitato l'artista e il suo circolo fotografico nel 2015 per la mostra “Immagini per Riflettere”, che è ormai un cult del CFI.

La mostra si terrà con la preziosa collaborazione di Salvatore Polizzotto, col Patrocinio del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di Palermo, del Comune della Città di Marineo, della locale Proloco, dell'Unione Italiana Fotoamatori e dello stesso Circolo Fotografico “Immagine”.

Le fotografie proposte mostreranno i vari e numerosi stili fotografici in bianco e nero. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della fotografia e della cultura in generale. L’inaugurazione della mostra sarà il 16 giugno 2018 alle ore 18,30 e sarà visitabile fino al 3 luglio. L'ingresso è gratuito.



