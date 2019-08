Spettacoli e degustazioni, a Termini Imerese torna Marina d'Amare: c'è anche Iva Zanicchi

Sarà la voce della signora della canzone italiana Iva Zanicchi ad impreziosire la seconda edizione di Marina d’Amare, che si svolgerà a Termini Imerese sabato 24 e domenica 25 agosto, al largo Mercato Ittico e lungo viale dei Re d’Aragona.

La manifestazione è organizzata dal comitato ‘A Beddu Cori, nell'ambito delle iniziative estive di Termini Imerese ed è sostenuta dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dipartimento Pesca - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e patrocinato dalla Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana. Partner tecnico di Marina d’Amare è Coalma, industria di conserve di pesce azzurro e di tonno del Mediterraneo. Le degustazioni e l’ingresso ai concerti sono aperti al pubblico e gratuiti.

Il programma di Marina d’Amare

Il programma per la due giorni, finalizzata a valorizzare il pescato locale, le eccellenze e gli chef locali, prevede cooking show, percorsi enogastronomici, dj set e concerti. Sarà affidata allo chef Salvo Cappadonia, patron del ristorante “Ron e Salvo” di Termini Imerese, l'area degustazioni gratuite di pescato a km 0, allestita sabato 24 e domenica 25 agosto in viale Re d’Aragona, e aperta dalle ore 18:30 alle ore 20:30. Si giocherà anche un torneo no-stop di calcetto under 16, all’oratorio San Filippo Neri, organizzato dalla società Asd Sporting Termini.

Sabato 24 agosto sul palco di Marina d’Amare la star del web Francesco D’Aleo

Due i cooking show previsti per il 24 agosto, dalle ore 19,00 a largo Mercato Ittico, condotti dalla giornalista Milvia Averna che vedranno protagoniste due donne Mariella Gambuto, chef a domicilio di Castel di Tusa e Mariella Saverino, chef della risto-pescheria Na’ figghia ri Save’ della zona portuale di Termini Imerese. La serata sarà animata da Francesco D’Aleo, star del web, con 21 milioni di fan, autore dei brani “Stasera verrai con me” e “Bella bionda”, preceduto alle ore 21,00 dal dj set del Sarto degli eventi in Circus party.

Domenica 25 agosto sul palco di Marina d’Amare c’è Iva Zanicchi

Domenica 25 agosto, dalle ore 19,00, i cooking show, presentati da Vincenzo Canzone, saranno affidati a Pietro Mortillaro, giovane chef del ristorante la Lanterna di Termini Imerese e a Salvo Campagna del ristorante Secondo tempo di Termini Imerese. Il medico Aurelio Pravatà, medico di lungo corso, intratterrà con nozioni sul rapporto tra pesce azzurro e benessere. A chiudere Marina d’Amare saranno la grinta e la passionalità, di Iva Zanicchi con la sua big orchestra Sanremo è sempre Sanremo, regalerà al pubblico i suoi maggiori successi sanremesi. A precederla, dalle ore 21,00, sarà il dj set Dance Music Beats 90, con Jim Gullo speaker vox e Dave Roy Bland dj.