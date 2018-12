“Marcia indietro”: Fabio Poeta presenta il suo nuovo album all’auditorium Rai

Sabato 15 dicembre alle 20 si presenta “Marcia indietro”, il nuovo album del cantautore palermitano Fabio Poeta all’Auditorium Rai di Palermo (viale Strasburgo 19). La presentazione arriva dopo il successo estivo del primo singolo “Tutto apposto”, che ha sbancato le classifiche italiane restando nella top 40 della musica indipendente e nella top 20 di quella emergente per circa dodici settimane.

L’album, prodotto da Roxy Studio, è il terzo lavoro discografico di Fabio Poeta: racconta di un viaggio ispirato al cambiamento, un inno alla positività e alla forza di ricominciare nonostante tutto. Durante la serata all’Auditorium Rai, in programma interviste, proiezioni e l’esibizione live di Fabio Poeta (voce e chitarra acustica) con Gaspare Consiglio (chitarra elettrica), Carmelo Antico (basso elettrico), Giovanni Militello (batteria) ed Emanuele Di Bella (chitarra elettrica) oltre agli ospiti che saliranno sul palco: il cantautore palermitano Francesco Vannini con il suo “Francis Mcvan Project” e la cantante Valeria Airoldi. A presentare la serata sarà la conduttrice, speaker e modella Sara Priolo. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per partecipare alla serata occorre presentarsi alla reception degli studi Rai a partire dalle 19.30 per ritirare il ticket d’ingresso.