Ieri con gli Afterhours, oggi a X-Factor: il concerto di Manuel Agnelli al Teatro Golden

An Evening with Manuel Agnelli sarà uno spettacolo unico che vedrà Manuel Agnelli in una versione intima e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico. Appuntamento al Teatro Golden il 9 aprile 2019.

In scaletta brani tratti dall’ormai trentennale repertorio di Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto. Manuel Agnelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti. An evening with Manuel Agnelli sarà un'occasione per ritrovare o scoprire un lato artisticamente più intimo di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese.

La carriera musicale di Manuel Agnelli ha inizio nel 1985 quando dà vita agli Afterhours insieme con Lorenzo Olgiati (basso) e Roberto Girardi (batteria). Agnelli è invece voce e chitarrista; in alcune occasioni suona il pianoforte. Ai tre si aggiungerà poco dopo Paolo Cantù (chitarra). Nel 1987 gli Afterhours pubblicano il 45 giri My Bit Boy, a cui seguirà il primo album All the Good Children Go to Hell (Toast Records) segnalata dalla rivista italiana Il Mucchio Selvaggio tra i dieci migliori dischi italiani degli anni '80.

All'inizio del 2016 si imbarca in un tour europeo attraversando 11 paesi in duo con Rodrigo D'Erasmo nell'ambito delle date europee di Greg Dulli. Con Stefano Boeri è tra i promotori di #Piùmusicalive, iniziativa che vede artisti e intellettuali impegnati per ottenere regole più semplici per aiutare i giovani artisti e gli organizzatori di eventi live. Nel febbraio 2015 ottiene dalla SIAE l'impegno a ridisegnare in modo più equo la partizione degli introiti del diritto d'autore, a non far pagare la quota di iscrizione agli under 30 e a scontare la cifra prevista sulle esibizioni. Nel 2016 prende parte come giudice alla decima edizione del Talent musicale X-Factor,[9] dove la sua concorrente Eva, raggiunge la 3ª posizione. Il 19 maggio 2017 viene annunciata la sua riconferma come giudice per la undicesima stagione di X-Factor[10].

Nel 2018 presta la voce a Caravaggio nel film Caravaggio - l'Anima e il Sangue, prodotto da Sky e in uscita al cinema il 19, 20 e 21 febbraio 2018 e poi trasmessa in tv da Sky. Sempre a febbraio 2018, è protagonista e tra gli autori di "Ossigeno", programma in onda su Rai 3 che propone un viaggio attraverso la parola scritta e quella cantata con ospiti in studio chiamati a raccontarsi attraverso ricordi e musica. Nel settembre 2018 torna in tv come giudice di X-Factor alla guida delle under donne, ma con un producer diverso: non più il violinista degli Aftherhours Rodrigo D'Erasmo, ma il disc jokey Big Fish.